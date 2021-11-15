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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8 - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 3 bin 135 paket sigara, 550 adet puro, 5 kilo nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara, 40 litre akaryakıt ve 264 adet elektronik sigara yan ürünleri ve cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 13 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

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