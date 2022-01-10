Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda, gümrük kaçağı 2 bin 100 litre akaryakıt ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-9 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı 2 bin 100 litre akaryakıt, 410 paket sigara, 2 kilogram çay, 200 paket pipo tütünü, 200 av tüfeği, ikamet izin belgesi, 8 pasaport, 4 senet ve araç ruhsatı ele geçirildi.

Operasyonlarda, 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.