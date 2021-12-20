Van'da çok sayıda kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi - Haberler
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Van'da çok sayıda kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi

Van'da çok sayıda kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1256 kurusıkı tabanca, 1509 fişek, 2 bin 500 tabanca şarjörü ile çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1256 kurusıkı tabanca, 1509 fişek, 2 bin 500 tabanca şarjörü ile çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde 13-19 Aralık tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, ruhsatsız 1256 kurusıkı tabanca, 1409 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 100 tabanca fişeği, 2 bin 500 tabanca şarjörü, gümrük kaçağı 40 litre alkol, 694 ilaç, 800 paket sigara, 20 kilogram tütün, 130 puro, 233 akıllı saat, 6 sahte pasaport, 2 sahte ikamet izin belgesi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'da çok sayıda kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi

Van'da çok sayıda kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi

Van'da çok sayıda kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi

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