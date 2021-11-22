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Van'da gümrük kaçakçığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da gümrük kaçakçığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15 - 21 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 25 adet cep telefonu, 2 bin 281 adet ilaç, 191 adet puro, 10 kilo nargile tütünü ile sahte olduğu değerlendirilen belge niteliğinde 1 adet pasaport ve 6 adet ikamet izin belgesi ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 10 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçığı operasyonu

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