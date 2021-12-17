Van'da gümrük kaçağı operasyonu

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan gümrük kaçağı ürün operasyonunda 19 adet bir litrelik alkollü içki, 96 adet cinsel içerikli ürün ve 130 adet tütün mamulü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; ilimiz İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramada; 19 adet 1 litrelik gümrük kaçağı alkollü içki, 96 adet cinsel içerikli ürün, 130 adet tütün mamulü ele geçirilmiştir. Konu ile alakalı olarak 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet