Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 1 - 7 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 59 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 132 litre akaryakıt, 108 şişe sahte alkollü içki, 3 adet bidon içerisinde 10 litre sahte alkollü içki ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 17 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN