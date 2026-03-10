Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van'ın Başkale ve Özalp ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özalp ve Başkale ilçe jandarma komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet neticesinde, piyasa değeri 3 milyon 450 TL olan 9 bin 500 adet gümrüksüz kaçak eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Özalp ilçesi Yumruklu Mahallesi'nde N.O. (53) isimli şahsa ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 720 litre motorin (marker'sız), 6 adet 65 litrelik bidon ve 14 adet 20 litrelik bidon ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. İki olayla ilgili şüpheli N.O. ve E.K. (26) isimli şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı