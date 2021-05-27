Van'da gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri internet araştırmaları sırasında, Selimbey Mahallesi'nde kripto para üretim cihazının internet üzerinden satışa sunulduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı olan ve kripto para üretiminde kullanıldığı tespit edilen cihaz ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar