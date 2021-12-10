Van'da gümrük kaçağı 46 av tüfeği ele geçirildi - Haberler
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Van'da gümrük kaçağı 46 av tüfeği ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı 46 av tüfeği ele geçirildi
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 46 av tüfeği bulundu.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 46 av tüfeği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran uyruklu şahıslarca kaçak malzeme getirildiğini tespit eden jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir ev ve eklentilerine düzenlenen operasyonda tezek çuvallarının arasında gizlenmiş 46 otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Arama esnasında kaçan 3'ü İran uyruklu olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

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AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

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