Van'da gümrük kaçağı 46 av tüfeği ele geçirildi

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 46 av tüfeği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran uyruklu şahıslarca kaçak malzeme getirildiğini tespit eden jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir ev ve eklentilerine düzenlenen operasyonda tezek çuvallarının arasında gizlenmiş 46 otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Arama esnasında kaçan 3'ü İran uyruklu olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

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