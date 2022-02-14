Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 25'i tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 25'i tutuklandı

AA, Necat Hazar - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 25'i tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, bir hafta içinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 40 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 55 yıl hapis cezası bulunan 23 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Operasyonlarda tabanca, bıçak, drone, kablo ve bir miktar fişek ele geçirildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title