Van Valiliğinden '15 günlük' yasak duyurusu
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Van Valiliğinden '15 günlük' yasak duyurusu

Van Valiliğinden '15 günlük' yasak duyurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van Valiliği, kentte düzenlenecek bazı etkinliklerin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliği, kentte düzenlenecek bazı etkinliklerin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 17/08/2021 tarihinden geçerli 31/08/2021 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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