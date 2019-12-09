Van'da gösteri, yürüyüş ve oturma eylemi yasaklandı
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Van'da gösteri, yürüyüş ve oturma eylemi yasaklandı

Van'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

09.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:59
Van'da gösteri, yürüyüş ve oturma eylemi yasaklandı

'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi. Açıklamada 10 ile 24 Aralık tarihleri arası yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açmanın yasaklandığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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