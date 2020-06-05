Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
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Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
05.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:51

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 7 Haziran'dan geçerli 21 Haziran da dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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