Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama
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Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama

Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da, her türlü gösteri, toplantı ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 15 gün yasak getirildi.

VAN'da, her türlü gösteri, toplantı ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 15 gün yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 17-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. 

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde 17/08/2021 tarihinden geçerli 31/08/2021 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden yasaklanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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