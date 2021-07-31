Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak
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Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 Ağustos'tan itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 Ağustos'tan itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van coğrafi sınırları içerisinde 2 Ağustos'tan geçerli 16 Ağustos tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 sayılı Kanun'un 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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