Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

08.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:12

Van'da, 15 gün süreyle yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.



Açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 10 Kasım'dan 24 Kasım dahil olmak üzere 15 gün süreyle Van ili sınırları içinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA