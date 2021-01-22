Görevi başındaki belediye işçisine doğum günü sürprizi duygulandırdı

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 45 yaşındaki belediye işçisi Naim Önal'a doğum günü sürprizi yaptı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, belediye bünyesinde çalışan temizlik işçisi Önal'ın doğum gününü kutlamak istedi.

Bir pasta hazırlatan Mehmetbeyoğlu, karla mücadele çalışmaları kapsamında kaldırımları temizleyen Önal'a akşam karanlığında sürpriz yaptı.

Elinde pastayla Önal'ın yanına giden Mehmetbeyoğlu, beraberindeki mesai arkadaşlarıyla işçinin doğum gününü kutladı.

Sürpriz karşısında duygulu anlar yaşayan Önal, pastanın üzerindeki mumları üfledi, Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.

Mehmetbeyoğlu da her zaman personelinin yanında olduğunu belirterek, "Eksi 15 derecede karla mücadele ediyoruz. Personellerimiz büyük gayretle çalışıyor. Bugün de işçilerimizden birine sürpriz yapmak istedik. Onun mutluluğuna ortak olmak istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca