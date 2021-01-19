Van'da görevden dönen ambulans devrildi
19.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:28
Van'da görevden dönen ambulans buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Van'da görevden dönen ambulans buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Hakkari'de rahatsızlanan bir hastayı Van'a getiren ambulans, görevden döndüğü sırada Başkale ilçesine 15 kilometre mesafedeki Bebleşin mevkisinde kontrolden çıktı.
Devrilen ambulanstan yara almadan kurtulan 3 personel, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Ambulans çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur