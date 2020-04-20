Van'da görevden alınan o muhtar hakkında soruşturma başlatıldı (2) VAKA SAYISI 46'YA YÜKSELDİBaşkale İlçesinin Örmetaş Mahallesi'nde sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

VAKA SAYISI 46'YA YÜKSELDİ

Başkale İlçesinin Örmetaş Mahallesi'nde sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Böylece, mahallede koronavirüs vaka sayısı 46 yükseldi.Bu arada, Örmetaş Mahallesi'nin 9 hane 75 nüfuslu Poyrazalan mezrası da salgının yayılmaması için karantinaya alındı. Mezrada şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA