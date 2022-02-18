Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor - Haberler
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Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı sürüyor.

VAN (İHA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Beçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapıldı. Bu haftaki programda Edremit İlçe Müftülüğünden Manevi Rehberlik Uzmanı Elif Bilen kadınlar ile bir araya gelerek seminer verdi.

Seminerde Bilen, kadınlara aile ve çocuklarda mahremiyet ve iffet, dinimizde aile hayatının önemi, eşler arası iletişim konularında bilgiler verdi.

Son derece verimli geçen seminer, karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. - VAN

Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, DOST Partisi, Emin Bilmez, Van, Yerel, Haberler

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