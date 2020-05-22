Van'da göletlere 180 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Van'da göletlere 180 bin sazan yavrusu bırakıldı

Van'da balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla 12 gölete 180 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Van'da göletlere 180 bin sazan yavrusu bırakıldı
22.05.2020 00:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:53

Van'da balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla 12 gölete 180 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, kentteki 12 gölete balık yavruları bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen sazan yavrularının kente getirildiğini söyledi.

Balıklandırma çalışmasının Özalp, Saray ve İpekyolu ilçelerinde gerçekleştiğini belirten Görentaş, "12 bölgeye 180 bin pullu sazan yavrusu salındı. 2019'da 19 gölete 250 bin, bu yıl ise 12 su kaynağına 180 bin pullu sazan balığı yavrusunu bıraktık. Balıklandırma çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. İlimizde balık olmayan tüm su kaynaklarımızı balıklandıracağız. Amacımız göletleri daha verimli kullanmak ve ekonomik gelir sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'nde yapılan balıklandırma çalışmalarına, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ataman Altuğ katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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