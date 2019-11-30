Van'da gökyüzünde ışıklı cisim heyecanı

30.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:27

VAN'da, önceki akşam gökyüzünde görülen ışıklı cisim, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülenen belirsiz cisim, 3 dakika sonra gözden kayboldu.

Deniz Semo ve Erdal Özbek, önceki akşam evlerine yürürdükleri sırada gökyüzünde aniden beliren bir ışıklı cisim gördü. İkili, cep telefonlarıyla cismi görüntüledi. Yaklaşık 3 dakika ışık saçan cisim, gözden kayboldu.

Kaynak: DHA