Van'da gökyüzü gözlem ve fotoğraflama festivali düzenlenecek
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Van'da gökyüzü gözlem ve fotoğraflama festivali düzenlenecek

Van'da gökyüzü gözlem ve fotoğraflama festivali düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Ali Çelik - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Gökyüzü Gözlem ve Fotoğraflama Festivali (Astrofest) düzenlenecek.

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Gökyüzü Gözlem ve Fotoğraflama Festivali (Astrofest) düzenlenecek.

Festivalde, gece boyunca fotoğraf makinesi ve teleskop ile ışık kirliliğinden uzak bölgede, ay, gezegen, çift yıldız ve galaksi gözlemleri yapılacak.

Astronomi, uzay bilimleri ve astrofotoğrafçılığa karşı merakın artırılması hedefiyle düzenlenen festivalde atölye çalışmaları ve söyleyişlerde yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için başvurular Gürpınar Belediyesi internet sitesinden yapılabilecek.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, bölgede ilk olan festivalin astronomi ve fotoğrafçılığa ilgi duyan herkesi heyecanlandırdığını söyledi.

İnovatif ve teknolojik çalışmalara destek olduklarını belirten Tanış, "Her alanda yenilikçi çalışmalarla toplumun tüm kesimine yönelik çalışmalar düzenliyoruz. Yıllardır terörle anılan bölgemizin, güçlü hükümetimizin desteğiyle artık huzura, güvene ve kalkınmaya kavuştuğunu anlatmak istiyoruz. Bu tür etkinliklerle yıllardır süre gelen kötü algıyı ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu anlamda fiziki ve altyapı çalışmaları gibi kültürel ve sosyal çalışmalarında önemli olduğunun bilincindeyiz. Etkinliğin şimdiden bilime, uzaya ve fotoğrafçılığa ilgi duyan herkes için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

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