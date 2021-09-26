Van'da göçmenlerin saklandığı 5 'şok ev' yıkıldı - Haberler
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Van'da göçmenlerin saklandığı 5 'şok ev' yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da göçmenlerin saklandığı 5 'şok ev' yıkıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 'şok ev' diye tabir edilen ve düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan 5 metruk yapı yıkıldı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 'şok ev' diye tabir edilen ve düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan 5 metruk yapı yıkıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "25 Eylül 2021 günü ilimiz İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve 'şok ev' diye tabir edilen 5 adet içi boş metruk yapının Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüz ekipleri nezaretinde yıkımı sağlanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak

ilimiz genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Van'da göçmenlerin saklandığı 5 'şok ev' yıkıldı

Van'da göçmenlerin saklandığı 5 'şok ev' yıkıldı

Van'da göçmenlerin saklandığı 5 'şok ev' yıkıldı

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Haber: Van'da göçmenlerin saklandığı 5 'şok ev' yıkıldı - Haberler
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