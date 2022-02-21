VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 4 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

VAN'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı.

VAN'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, son 1 haftada belirlenen adreslere 3 ayrı operasyon düzenledi. Göçmen ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el kondu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title