Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 26 kişi tutuklandı - Haberler
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 26 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 26 kişi tutuklandı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 89 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 89 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1-16 Ocak tarihlerinde il genelinde 57 operasyon gerçekleştirdi.

???????Operasyonlarda, gözaltına alınan 89 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı, ??????suçta kullanılan 28 araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 1 milyon 81 bin 90 lira idari para cezası verildi.

İpekyolu ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalayan ekipler, 2'si Afganistan uyruklu 3 organizatör hakkında işlem başlattı.

Evde yapılan aramada, 2 sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi. ???????

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 89 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

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