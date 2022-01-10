Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri Afganistan uyruklu 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

VAN (AA) - Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri Afganistan uyruklu 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3-9 Ocak'ta il genelinde 13 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, biri Afganistan uyruklu 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı, ??????suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 149 bin 292 lira ceza verildi.

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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