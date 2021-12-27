Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler
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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı
AA - Haberler | Güncel

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

VAN (AA) - Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 20-26 Aralık'ta il genelinde 6 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 2'si Afganistan uyruklu 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı, ??????suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 187 bin 209 lira idari para cezası verildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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