Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı

VAN (AA) - Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 13-19 Aralık tarihlerinde il genelinde 5 operasyon gerçekleştirdi.

???????Operasyonda biri yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı, ??????suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 119 bin 133 lira idari para cezası verildi.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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