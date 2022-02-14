Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı - Haberler
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen aralarında yabancı uyrukluların bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen aralarında yabancı uyrukluların bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

???????Operasyonlarda biri Afganistan uyruklu 9 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Suçta kullanılan 2 araca el konulurken, düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 5 metruk yapı yıkıldı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Göçmen, Van, Güncel, Haberler

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