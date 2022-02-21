Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Suçta kullanılan 2 araca el konuldu, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Göçmen, Van, Güncel, Haberler

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