Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör yakalandı - Haberler
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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör yakalandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-7 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda biri yabancı uyruklu 9 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 312 bin 82 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - VAN

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatör yakalandı

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