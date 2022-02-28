Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı - Haberler

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Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

AA - Güncel
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 7 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 17 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Suçta kullanılan 4 araca el konuldu, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

AA - Güncel

Van, Güncel, Haberler

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