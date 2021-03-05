Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde yakalanan 114 düzensiz göçmenle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçenin Yıldırım Usta Kavşağı'nda 3 Mart'ta kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonla, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy'a çarparak ölümüne neden olan kamyon sürücüsü F. İ. ile gözcülük yapan M.Z.İ. ve U.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay

Erciş ilçesinde, 3 Mart'ta Van istikametinden gelen F. İ. yönetimindeki 27 AHA 308 plakalı kamyon, Yıldırım Usta Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Ebubekir Aksoy'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Aksoy, kaldırıldığı Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kamyonun kasasında yurda yasa dışı yollarla giren 114 yabancı uyruklu yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca