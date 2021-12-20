Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 12 organizatör yakalandı - Haberler
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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 12 organizatör yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 12 organizatör yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13 - 19 Aralık 2021 tarihleri arasında 5 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 12 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 119 bin 133 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - VAN

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