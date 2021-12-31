Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan yargılanan 2 sanığa toplam 22 yıl hapis - Haberler
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Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan yargılanan 2 sanığa toplam 22 yıl hapis

Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan yargılanan 2 sanığa toplam 22 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklu yargılanan S.P'ye 10 yıl, 100 bin TL para cezası, D.P'ye ise 12 yıl, 120 bin TL para cezası verildi.

VAN (DHA) - VAN'da, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklu yargılanan S.P'ye 10 yıl, 100 bin TL para cezası, D.P'ye ise 12 yıl, 120 bin TL para cezası verildi.

Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan kamu davalarıyla tutuklu sanıklar S.P ve D.P'nin  31 Mart'ta yargılanmasına başlandı. Yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanıklar S.P'ye göçmen kaçakçılığı suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası ve D.P.'ye de aynı suçtan 12 yıl hapis ve 120 bin TL adli para cezası verildi.


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Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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