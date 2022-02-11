Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

VAN (DHA) - VAN'da, polisin, göçmen kaçakçılığına yönelik bir otele düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin konakladığı odada 30 sahte belge ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, Van'ın İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde, göçmen ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin konakladıkları otel odasında sahte 5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi ve 1 uluslararası koruma belgesi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı.