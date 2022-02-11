Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Demirören Haber Ajansı, Behçet Dalmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

VAN'da, polisin, göçmen kaçakçılığına yönelik bir otele düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

VAN (DHA) - VAN'da, polisin, göçmen kaçakçılığına yönelik bir otele düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin konakladığı odada 30 sahte belge ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, Van'ın İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde, göçmen ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin konakladıkları otel odasında sahte 5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi ve 1 uluslararası koruma belgesi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title