Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA, Mesut Varol - Güncel
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Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda sahte pasaport ve ikamet izin belgeleri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda sahte pasaport ve ikamet izin belgeleri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, dün MİT ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda, 30 sahte belge (5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi, 1 uluslararası koruma belgesi) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mesut Varol - Güncel

İpekyolu, Pasaport, Van, Güncel, Haberler

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