Göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle 24 kişi hakkında işlem yapıldı (2)

VAN (AA) - Van'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle 24 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 27 Eylül-3 Ekim'de il genelinde 13 operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 464 bin 983 lira ceza verildi, 3 araca el konuldu.???????