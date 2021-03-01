Van'da gizli taziyeler, vakaları artırdı

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük iller arasında bulunan Van'da, yasak olmasına rağmen gizli yapılan 2 taziye, vaka sayılarında artışa neden oldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük iller arasında bulunan Van'da, yasak olmasına rağmen gizli yapılan 2 taziye, vaka sayılarında artışa neden oldu. Vali Mehmet Emin Bilmez, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Tüm Türkiye, bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası normalleşme adımlarının atılacağı kararları beklerken, Van'da uzun zamandır artış göstermeyen Covid-19 vaka sayısı, yasak olmasına rağmen kurulan taziyeler nedeniyle yeniden artarak gündeme geldi. Özalp İlçesinin Çubuklu Mahallesi'nde Erzengin ailesi ve Tuşba İlçesi'nin Altıntepe Mahallesindeki Dinç ailesinin kurduğu taziyelerle bağlantılı yeni pozitif vakalar tespit edildi. Her iki mahallede filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası vakaların görüldüğü evler karantinaya alınırken, vatandaşların kurallara uymaları için uyarılar yapıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van'da salgınla mücadelede yapılan çalışmalar sonrası çok iyi bir başarı elde edildiğini, normalleşme sürecine en kısa sürede geçmek için vatandaşların taziye ve diğer kısıtlamalara sıkı sıkıya uyması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ