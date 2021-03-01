Van'da gizli taziyeler, vakaları artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da gizli taziyeler, vakaları artırdı

01.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:38
Van'da gizli taziyeler, vakaları artırdı

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük iller arasında bulunan Van'da, yasak olmasına rağmen gizli yapılan 2 taziye, vaka sayılarında artışa neden oldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük iller arasında bulunan Van'da, yasak olmasına rağmen gizli yapılan 2 taziye, vaka sayılarında artışa neden oldu. Vali Mehmet Emin Bilmez, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Tüm Türkiye, bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası normalleşme adımlarının atılacağı kararları beklerken, Van'da uzun zamandır artış göstermeyen Covid-19 vaka sayısı, yasak olmasına rağmen kurulan taziyeler nedeniyle yeniden artarak gündeme geldi. Özalp İlçesinin Çubuklu Mahallesi'nde Erzengin ailesi ve Tuşba İlçesi'nin Altıntepe Mahallesindeki Dinç ailesinin kurduğu taziyelerle bağlantılı yeni pozitif vakalar tespit edildi. Her iki mahallede filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası vakaların görüldüğü evler karantinaya alınırken, vatandaşların kurallara uymaları için uyarılar yapıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van'da salgınla mücadelede yapılan çalışmalar sonrası çok iyi bir başarı elde edildiğini, normalleşme sürecine en kısa sürede geçmek için vatandaşların taziye ve diğer kısıtlamalara sıkı sıkıya uyması gerektiğini söyledi.

Van'da gizli taziyeler, vakaları artırdı
Van'da gizli taziyeler, vakaları artırdı
Van'da gizli taziyeler, vakaları artırdı
Van'da gizli taziyeler, vakaları artırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da gizli taziyeler, vakaları artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 16:38:37. #1.15#
title