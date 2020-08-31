Van'da 'Giresun için biz ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı
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Van'da 'Giresun için biz ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı

Van'da 'Giresun için biz ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldıVAN'da, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanda iş yerleri zarar gören kuaförler için 'Giresun için bizler ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı.

31.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:54

Van'da 'Giresun için biz ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı

VAN'da, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanda iş yerleri zarar gören kuaförler için 'Giresun için bizler ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kampanyada elde edilen gelirle sel ve heyelanda hasar gören kuaförlere ait iş yerlerinin onarılacağını söyledi.

AK Parti Van İl Başkanlığı ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı öncülüğünde, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanda iş yerleri zarar gören kuaförler için 'Giresun için bizler ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ile birlikte, afetzedeler için başlatılan kampanya ile ilgili açıklama yaptı. Basın açıklaması öncesi Türkmenoğlu, kampanyaya dahil edilen Giresun Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ayhan Konar ile telefonla görüntülü görüşme yapıp, Van halkının geçmiş olsun dileklerini iletti.

VAN-GİRESUN ARASINDA GÖNÜL SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ

Başkan Türkmenoğlu, geçen hafta Giresun'a bağlı Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini, yüzlerce iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Bu olay bizlere 2011 Van Depremi'nde Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Karadeniz bölgemizdeki vatandaşlarımızın hassasiyetini akıllara getirdi. AK Parti Van İl Başkanlığı olarak 'Giresun için bizler ne yapabiliriz' düşüncesini hayata geçirmek üzere harekete geçtik. Yapılan istişareler sonucunda, partimiz öncülüğünde, Van Berberler ve Kuaförler Odası koordinatörlüğünde, sel felaketinde hasar gören berber ve kuaförlerimizin iş yerlerini yeniden onarıp, tefrişatlarını da sağlayarak, faaliyete geçirme kararı aldık. Van'daki Berberler ve Kuaförler Oda Başkanımız Veysel Koç ile iş birliği geliştirdik ve Giresun Berberler ve Kuaförler Odamızı da işin içerisine dahil ederek, hem bu konuda işyerlerinin tespitini sağladık, hem de projemizin koordinasyonu için gerçek muhatapların sağlıklı zeminde buluşmalarına ön ayak olduk. Bugün itibari ile projemizi hayata geçiriyoruz ve bu projemize hem maddi hem de manevi olarak destekte bulunmak isteyen hayırsever insanlarımızın ve kurumlarımızın Van Berberler ve Kuaförler Odamız ile irtibata geçmeleri bizleri mutlu edecektir. Van ve Giresun illerimiz arasındaki gönül seferberliğine, bir katkı da Vanlı hemşerilerimizden bekliyoruz. Bu vesile ile sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve tüm Giresun halkına Van'dan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Van'da 'Giresun için biz ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı

Kaynak: DHA

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