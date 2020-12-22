Van'da gıda işletmelerine Kovid-19 denetimi

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, işletmelere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler, kentte Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında işletmelerdeki gıda denetimini sürdürdü, işletmeci ve çalışanlardan Kovid-19 kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın görüşlerine de yer verildi.

Halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Görentaş'ın, "Pandemi sürecinin gidişatı bize bir kez daha hijyen kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimlerimizi daha artırdık. Çalışmalarımız sokağa çıkma kısıtlamanın olduğu hafta sonları da devam ediyor." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan