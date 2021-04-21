Van'da gıda denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da gıda denetimi

Van'da gıda denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan ayı ile birlikte ek denetim uygulamalarında özellikle tüketiminin artış gösterdiği unlu mamullerden pide, ekmek, simit ve tatlı üretim ve satış yerleri ile Ramazan ayı boyunca paket servisi yapan restoran, lokanta gibi toplu tüketim yerlerindeki denetimler artırıldı. İş yerlerinin denetimi esnasında asgari teknik ve hijyen şartları ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler denetlenerek yeni uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Ramazan ayı boyunca halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak adına her türlü önlemin alındığını belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmeleri, sağlık ve huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmeleri için denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Bayram öncesinde özellikle şeker ve şekerli mamuller ile tatlı üreten ve satan işletmeler üzerinde de denetimlerimiz sürecektir" dedi. - VAN

Van'da gıda denetimi
Van'da gıda denetimi
Van'da gıda denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Burak Sergen Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da gıda denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 17:09:56. #1.14#

title