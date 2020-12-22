Van'da gıda denetimi
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Van'da gıda denetimi

22.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:03
Van'da gıda denetimi

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları da gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde resmi kontrol ve denetim yapan ekipler, gıda hijyeni ve korona virüs pandemisi konularında işletmelere uyarılarda bulunularak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Halk sağlığını her şeyden üstün tuttuklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Pandemi sürecinin gidişatı bize bir kez daha hijyen kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Pandemi döneminin başladığı günden itibaren rutin gıda denetimleri ve korona virüs hastalığı bilgilendirme çalışmaları yanında, salgın sürecinde tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimlerimizi daha da artırıp çalışmalarımızı sokağa çıkma kısıtlamanın olduğu hafta sonlarında da sürdürüyoruz" dedi. - VAN

Van'da gıda denetimi
Van'da gıda denetimi
Van'da gıda denetimi
Van'da gıda denetimi
Van'da gıda denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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