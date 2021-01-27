Van'da gerçekleştirilen "şok uygulama"da 8 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da gerçekleştirilen "şok uygulama"da 8 şüpheli yakalandı

27.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:50
Van'da gerçekleştirilen

Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "şok uygulama"da 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "şok uygulama"da 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince, ilçenin birçok noktasında "şok uygulama" gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında üst araması yapılan M.D, H.A, S.Ş, C.B, H.B, D.A, M.A. ve M.A. isimli şüphelilerin üzerinde 4 ruhsatsız tabanca, 29 fişek, bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Serdar Aziz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk Rusya Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da gerçekleştirilen "şok uygulama"da 8 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:53:08. #1.15#
title