Van'da Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması
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Van'da Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması

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Van'da Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Kim Bilir" sloganıyla Türkiye geneli düzenlenen 'Gençler Arası Bilgi Yarışması İl Birinciliği Yarışmaları' Van'da da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Kim Bilir" sloganıyla Türkiye geneli düzenlenen 'Gençler Arası Bilgi Yarışması İl Birinciliği Yarışmaları' Van'da da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Kültür ve Sanat Yarışmaları' adı altında "Kim Bilir" sloganıyla Türkiye geneli düzenlenen 'Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması İl Birinciliği', Van'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Tuşba Gençlik Merkezinde yapıldı. Lise ve üniversite grubundaki gençlerin katılımlarıyla iki farklı kategorideki bilgi yarışmasında il birinciliğini kazanan gençler, haziran ayında Elazığ'da gerçekleştirilecek olan bölge finallerinde Van'ı temsil edecekler. Lise kategorisinde Edremit Gençlik Merkezi grubu birinci olurken, Çaldıran Gençlik Merkezi ikinci, Tuşba Gençlik Merkezi de üçüncü oldu. Üniversite grubunda Gevaş Gençlik Merkezi birinci, İpekyolu Gençlik Merkezi ikinci ve Süphan Gençlik Merkezi ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Lise grubunda Edremit Gençlik Merkezi, üniversite grubunda ise Gevaş Gençlik Merkezi kazandıkları birincilik dereceleri ile bölge finallerine katılmaya hak kazandılar.

Tuşba Gençlik Merkezinde düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması Van İl Birinciliğine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gençlik hizmetleri müdürü, gençlik merkezleri şube müdürü, Edremit, Tuşba, İpekyolu, Süphan, Çaldıran, Gevaş ve Gürpınar gençlik merkezi müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Burada bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Türkiye geneli yapılan ve il müdürlüğümüz organizasyonluğunda gerçekleştirilen yarışmaya ilimizden gençlerimizin fazla katılım sağlamaları bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Gençlik merkezleri arası bilgi yarışmalarına ilimizden 9 gençlik merkezimizden katılım sağlayan bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor, bu yarışmalar neticesinde lise ve üniversite kategorilerinde birinci olarak ilimizi haziran ayında Elazığ'da yapılacak olan bölge finallerinde temsil edecek gençlerimize de şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah bu güzel projelerle ilimizden başarılı sonuçlar alarak yarı final ve final yarışmalarına katılan arkadaşlarımız ilimize oradan da güzel sonuçlar ile döneceklerdir. Ben şimdiden bu yarışmalara katılan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kendilerine ilimiz adına katılacakları yarı final ve final yarışmalarında ise başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Van'da Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması
Van'da Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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