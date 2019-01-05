Van'da "Gençlik Çalıştayı" Düzenlendi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Gençlik Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yürüttüğü, Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği çalıştay, kentteki bir otelde yapıldı.

Burada konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, gençlerin hayallerine ve ufuklarına göre yönetime şekil verilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin hayallerine göre adım atmaya çalışacaklarını anlatan Bilmez, şöyle devam etti:

"Devlet milletine şekil veren değil, milletin geçmişine, hayallerine göre şekillenen bir aygıttır. Onun için inşallah bundan sonra gençlerimizi daha çok dinleyeceğiz ve biz büyükler sizin hayallerinize göre inşallah adımlar atacağız. Sizin hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz ortamları inşallah yaratacağız. Biz okuyacağız, düşüneceğiz sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Dünyada ve bölgemizde yaşananların niçin yaşandığını kendi aramızda tartışacağız."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ali Özdemir ise ülkenin genç nüfusa sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kuruluşu, gençliğe verilen önemi göstermektedir. Önceki yıllarda daha mütevazı yapılan gençlik çalışmaları, Bakanlığımızın kurulmasından sonra daha çok gencimize ulaşacak şekilde, daha çok imkanla ve çok sayıda gencin katılımıyla, gençlerimize daha çok kıymet vermeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları yürütürken de gençlerin talepleri doğrultusunda daha kaliteli programlar yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü çalışmamız da bunun bir göstergesidir."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da geleceğin teminatının gençleri olduğunu vurgulayarak, "Burada önemli olan gençlerin dış etmenlerden nasıl korunması gerektiğidir. Bu dış etkenler fikri ve zihni bulanıklardır. Sermayemiz olan gençleri bize düşman eden hareketler nelerdir, bunu araştırmak gerekiyor." dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, şehir ve üniversitenin sorunlarını birlikte çözecek bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, düzenlenen çalıştayın gençliğin sorunlarına ışık tutacağını aktardı.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, bölgenin kalkınması için genç nüfusa işaret ederek, "DAKA olarak bölgemizin kalkınmasına yönelik 2009 yılından bu yana Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde tarımdan turizme, eğitimden sanayi altyapısına kadar birçok alanda program, proje ve farklı destek mekanizmalarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlere yönelik projelere de ağırlık veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA