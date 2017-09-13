Van'da Geleceğin Ressamları Yetiştiriliyor

Van Büyükşehir Belediyesince açılan resim kursları sayesinde Vanlı çocuklar resim sanatını öğreniyor.



Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında yaptığı çalışmalarla hizmet kalitesini her gün daha da artırıyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Kadın ve Kültür Merkezi'nde 2 ayrı resim kursuna kayıt yapan yaklaşık 40 çocuk, usta eğitmenler gözetiminde resim sanatını en ince detaylarına kadar öğreniyor. Hafta içi her gün saat 09.00 ile 15.00 arasında 6 saat boyunca eğitim alan çocukların resim yaparken kullandıkları boyalar, kalemler, fırçalar ve tuvaller dahil tüm ihtiyaçları Van Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kurslar için hiçbir ücret ödemeyen çocuklara öğlen yemeği de veriliyor.



Biri İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, diğeri ise Van Büyükşehir Belediyesinin kendi personeli olan iki eğitmenden resim sanatını öğrenen çocuklar, okulların açılması ile birlikte kurslarını tamamlamış olacak.



Çocukların kurslarını tamamlaması ile birlikte resim kurslarının devam edeceğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yetkilileri, yeni kurs döneminde özellikle kadınlar için yeni resim kurslarının düzenleneceğini söyledi. - VAN