Van'da fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Van'da fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'da fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Gevaş ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 adet fünye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 adet fünye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Gevaş ilçesi Kayalar Mahallesi kırsalında 28 Temmuz 2021 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde 18 adet fünye, 3 adet küçük tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Van'da fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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