Fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kişilerin fuhuş, fuhşa aracılık ve zorlama yaptıkları, fuhşa yer ve imkan sağladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde ruhsatsız işletilen bir masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan işletme sahibi, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan tutuklandı.

Şüphelilere, fuhuş suçundan 14 bin 80 lira ceza verildi.

Fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada

Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title